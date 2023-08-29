Kuzey Kore lideri Kim'den 'nükleer' mesaj

Kim, Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, rakip ülke faaliyetlerine ve nükleer silahlanmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret eden Kim, ABD öncülüğündeki "düşmanca" faaliyetlerin Kore Yarımadası'nda "nükleer savaş tehdidiyle" istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

Kim, orduya "rakiplerin ülkeyi işgal etme planlarına karşı her daim çatışmaya hazır olma" çağrısında bulundu.

Ordudaki her birime yeni silahlar verileceğine işaret eden Kim, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası" olacağının altını çizdi.

- "ULCHİ ÖZGÜRLÜK KALKANI" ASKERİ TATBİKATI

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de Kuzey Kore kaynaklı tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Söz konusu ülkeler Pasifik'teki güvenlik tehditlerine çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü vermişti.

Güney Kore ve ABD, 21 Ağustos'ta başlayan ve 11 gün sürmesi planlanan "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" adlı ortak askeri tatbikata devam ediyor.

Kuzey Kore devlet medyasında söz konusu askeri tatbikatın, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.