İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore lideri Kim'den 'nükleer silahlanma' çağrısı
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 'nükleer silahlanma' çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünyadaki krizlerin arkasında ABD'nin olduğunu savunarak ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

AA9 Şubat 2025 Pazar 13:44 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim'den 'nükleer silahlanma' çağrısı
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ordunun kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak için Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Kim, yaptığı konuşmada, ABD'yi dünya genelindeki farklı bölgelerde jeopolitik krizlere yol açmakla suçladı.

Bölgede gereksiz gerilim çıkmasını istemediklerini belirten Kim, yeni bir savaşın çıkmasını engellemek ve bölgede güvenliği sağlamak için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.

Kim, ABD'nin Kore Yarımadası'na konuşlandırdığı nükleer varlıkların bölgede dengesizliğe yol açtığını savunarak ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret ederek, ülke güvenliği, çıkarları ve gelişimi için nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin elzem olduğunu söylemişti.

  • Kim Jong-un
  • nükleer silah
  • ABD tarafından

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.