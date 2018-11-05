Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Rusya'ya gidecek

Güney Kore ile ilişkileri normalleştirme sürecinde olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kuzey Kore liderinin, Rusya ziyaretini Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceği açıklandı. Güney Kore'nin Moskova Büyükelçisi Woon nYoon-keun’un gazetecilere verdiği demeçte, ziyarete ilişkin hazırlıkların devam ettiğini kaydederek, Kuzey Kore liderinin ziyaretinin bu ayın sonlarında gerçekleştirileceğini ifade etti. Büyükelçi Ging, Kuzey Kore liderinin Rusya’da gerçekleştireceği görüşmelerde Kore yarımadası sorununun çözümü ve ABD ile oluşan nükleer sorunlarının ele alınacağı kaydedildi. Keun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2019 yılının ilk yarısında Güney Kore’ye ziyaret gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Kim Jong-Un’un Putin ile gerçekleştireceği görüşmede uluslararası güvenlik konularının görüşülmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise daha önce yaptığı açıklamada, Kim Jong-Un'un Rusya’ya yapacağı ziyaretin diplomatik kanallar aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurmuştu.