Kuzey Kore lideri ülkesinin egemenliğinin fiilen de savunacağını bildirdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, donanmanın kullanması hedeflenen "Padasuri-6" adlı yeni tip karadan denize füzenin ülke kıyısı açıklarındaki test atışlarını denetleyen Kim, açıklamalarda bulundu.

Kim'in açıklamaları, Güney Kore'nin dün Pyongyang tarafından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlatıldığı yönündeki duyurusunun ardından geldi.

Kim, kara suları kabul ettikleri bölgelere düşmanların girmesi halinde bunu, ülkenin egemenliğinin ihlali ve silahlı provokasyon olarak değerlendireceklerini vurguladı.

Düşman donanmasının maceracı girişimlerini savuşturmak için karadan denize konuşlandıracakları füzelerin sayısını artıracakları mesajını veren Kim, Güney Kore'yi gemilerinin çeşitli bahanelerle Kuzey Kore'nin ilan ettiği kara sularını ihlalle suçladı.

Kim, ülkesinin deniz egemenliğini sadece sözlü değil fiilen de savunacağını söyledi.

SEYİR FÜZELERİ FIRLATMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.

Sayısı ve menziline yönelik detay verilmeyen füzelerin, doğudaki Wonsan bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024'teki beşinci füze denemesi olduğu ifade edilmişti.