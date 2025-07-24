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Dünya

Kuzey Kore liderinden ''savaşa hazırlık'' çağrısı: Tatbikatlara öncelik verilecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'gerçek bir savaşa' hazırlık için ordunun kabiliyetlerinin yoğun askeri eğitimlerle güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Kuzey Kore liderinden ''savaşa hazırlık'' çağrısı: Tatbikatlara öncelik verilecek
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kore Halk Ordusuna bağlı topçu birliklerinin katıldığı atış tatbikatını denetledi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Kim, ordunun topçu taktiklerinin "sürekli değişen modern savaş alanının sert ve keskin koşullarına" uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, tüm birliklere "gerçek savaş hazırlığına dayalı" tatbikatlara öncelik verme çağrısı yaptı.

Kim, en güçlü savaş caydırıcılığının "baş düşmana dair en net bakış açısı" olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim, şubatta, 2025'i askeri eğitim yılı olarak belirlediğini söylemiş ve ardından yoğun askeri eğitimlerin ve "modern savaş yeteneklerini kazanmanın" önemini vurgulamak amacıyla çeşitli askeri faaliyetleri bizzat denetlemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise göreve gelmesinin ardından Yarımada'da "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini kaydederek, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.

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