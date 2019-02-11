Kuzey Kore medyasından ABD'ye 'somut adım' çağrısı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore medya organları, ABD'yi, iki ülke liderleri arasında bu ay sonunda düzenlenmesi planlanan 2. zirve öncesinde, Pyongyang'ın nükleer silahları yok etme çabalarına karşılık vererek somut eylem gerçekleştirmeye çağırdı.

Kuzey Kore'nin yayın organlarından Meari'de, "ABD, aktif ve önleyici çabalarımıza karşılık somut eylemle yanıt verirse iki ülke arasındaki ilişkiler hedefe doğru hızlı şekilde hareket edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pyongyang Radyosu da ABD'nin "güvenilir adımlar atması ve (Kuzey Kore'nin çabalarına) karşılık pratik eylemle yanıt vermesi" durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla ilerleyebileceği yorumunu yaptı.

Ryomyong internet sitesinde yer alan bir yazıda da Amerikalı muhafazakarlar, Washington ile Pyongyang arasındaki barış ilerlemesini engellemeye çalışmakla suçlanarak iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarının bozulması halinde bu muhaliflerin zor bir kaderle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Yazıda, "ABD yönetimi, Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek için aktif adım atmalı." ifadesine yer verildi.

ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'de 3 gün süren temaslarda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Biegun'ın Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile "Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin dönüştürülmesi ve Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da bir araya geleceğini açıklamış ancak zirvenin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin bilgi vermemişti.