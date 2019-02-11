13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2723
  • 5,9675
  • 221.58
  • 104.484
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore medyasından ABD'ye 'somut adım' çağrısı

Kuzey Kore medyası, ABD'yi, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arınma çabalarına karşılık somut adım atma çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore medya organları, ABD'yi, iki ülke liderleri arasında bu ay sonunda düzenlenmesi planlanan 2. zirve öncesinde, Pyongyang'ın nükleer silahları yok etme çabalarına karşılık vererek somut eylem gerçekleştirmeye çağırdı.

Kuzey Kore'nin yayın organlarından Meari'de, "ABD, aktif ve önleyici çabalarımıza karşılık somut eylemle yanıt verirse iki ülke arasındaki ilişkiler hedefe doğru hızlı şekilde hareket edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pyongyang Radyosu da ABD'nin "güvenilir adımlar atması ve (Kuzey Kore'nin çabalarına) karşılık pratik eylemle yanıt vermesi" durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla ilerleyebileceği yorumunu yaptı.

Ryomyong internet sitesinde yer alan bir yazıda da Amerikalı muhafazakarlar, Washington ile Pyongyang arasındaki barış ilerlemesini engellemeye çalışmakla suçlanarak iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarının bozulması halinde bu muhaliflerin zor bir kaderle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Yazıda, "ABD yönetimi, Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek için aktif adım atmalı." ifadesine yer verildi.

ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'de 3 gün süren temaslarda bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Biegun'ın Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile "Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin dönüştürülmesi ve Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da bir araya geleceğini açıklamış ancak zirvenin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin bilgi vermemişti.

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu´nu topa tuttu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

En kalabalık ilçe nüfusuyla 57 ili solladı

En kalabalık ilçe nüfusuyla 57 ili solladı

Yargıtay Başkanı belli oldu

Yargıtay Başkanı belli oldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Ukrayna savaş alanına döndü

Ukrayna savaş alanına döndü

Teslim olan kadın terörist tüm iğrençliği tek tek anlattı

Teslim olan kadın terörist tüm iğrençliği tek tek anlattı

HAVELSAN Genel Müdürü uyardı: Ortam dinlemesine dikkat!

HAVELSAN Genel Müdürü uyardı: Ortam dinlemesine dikkat!

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA