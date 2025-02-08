Kuzey Kore meydan okudu: Nükleer silahlarımız gerçek bir savaş gücü

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuzey Kore'den "gözdağı" geldi. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan açıklamada, ABD'nin sadık ortakları olan NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) daha önce Kuzey Kore'nin "nükleer silah devleti olarak tanınamayacağını" ifade ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programını eksiksiz, doğrulanabilir ve geri dönülemez bir şekilde sonlandırması gerektiği yönünde modası geçmiş açıklamalarda bulundular" denildi.

ABD VE BATI'YA "GANGSTER" BENZETMESİ

Dünyanın ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin barışı yok etmeye yönelik eylemleri nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar acı dolu günler geçirdiği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Batı'nın utanmaz jeopolitik çıkarları nedeniyle Ukrayna krizinin giderek derinleştiği ve Orta Doğu'daki kötü savaş döngüsünün tekrarlandığı bilinmektedir" ifadelerine yer verildi. "Gangster benzeri" grupların coğrafi olarak kendilerinden çok uzakta olan Kore Yarımadası'ndaki barış ortamını dahi bozmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, "Sadece geçtiğimiz yıl NATO ve AB üyesi ülkeler de dahil Batı'nın büyük kuvvetleri, ABD emriyle Kuzey Kore yakınlarına gönderildi ve nükleer savaş senaryosuna dayalı tahrik edici askeri tatbikatlar gerçekleştirdi" denildi.

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZ BÖLGESEL BARIŞA YÖNELİK TEHDİTLERİ ENGELLEYECEK"

NATO ve Avrupa Birliği'nin Kuzey Kore'yi silahsızlandırarak sinsi siyasi ve askeri amaçlarına sorunsuzca ulaşmaya çalıştığı savunulan açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silahları, bir reklam aracı ya da birkaç kuruşluk pazarlık konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının ülkenin egemenliğini ve halkının güvenliğini koruma görevine sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, "Nükleer silahlarımız bölgesel barışı tehdit etme girişimlerini derhal engelleyecek vazgeçilmez bir gerçek savaş gücüdür" denildi.

KUZEY KORE MEYDAN OKUDU: "ALIŞACAKSINIZ"

Kötü niyetli düşmanların Kuzey Kore'nin nükleer gücü karşısında büyük bir korku ve huzursuzluk hissettiği iddia edilen açıklamada, "Hiçbir fikri olmadan yaygara koparan Kuzey Kore aleyhindeki grupların histerik semptomları, ülkemizin düşman güçlerin çılgınlığına yanıt olarak attığı önemli adımlara alıştıklarında ortadan kalkacaktır" ifadelerine yer verdi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore'den yapılan açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. İki liderin görüşmede, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışmaya devam edeceklerini" belirtmişti.