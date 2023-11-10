İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5666
  • EURO
    30,5068
  • ALTIN
    1794.42
  • BIST100
    7800.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore, Nepal'deki büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetleri durdurdu
Dünya

Kuzey Kore, Nepal'deki büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetleri durdurdu

Kuzey Kore'nin, bazı Afrika ülkeleri ve İspanya'nın ardından Nepal'in başkenti Katmandu'daki büyükelçiliğini de kapattığı bildirildi. Kuzey Kore, yakın zaman önce Angola, Uganda ve İspanya'daki büyükelçiliklerini de kapatarak büyükelçilerini geri çekmişti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Kuzey Kore, Nepal'deki büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetleri durdurdu
ABONE OL

Yonhap'ın haberinde, Pyongyang yönetiminin, Nepal'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı, Yeni Delhi'deki Kuzey Kore Büyükelçiliğinin diplomatik faaliyetleri devralacağı belirtildi.

Nepal basınında yer alan haberlere göre, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu kararı "değişen önceliği" ve "derinleşen mali krizi" doğrultusunda aldığı ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi, sosyal medyadan yaptığı ayrı bir paylaşımda, Kuzey Kore'nin Nepal Büyükelçisi Jo Yong-man'ın 6 Kasım'da Başbakan'a "veda ziyareti" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Nepal ile 1974'te diplomatik bağlar kuran Kuzey Kore, aynı yıl Katmandu'da büyükelçilik açmıştı.

Kuzey Kore, yakın zaman önce Angola, Uganda ve İspanya'daki büyükelçiliklerini de kapatarak büyükelçilerini geri çekmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.