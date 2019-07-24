Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

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Kuzey Kore Rusya'ya ait balıkçı teknesine 17 mürettebatıyla birlikte el koydu

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi krizleri İran, İngiltere ve müttefiklerini karşı karşıya getirirken, Kuzey Kore de Japon Denizi'nde bir Rus balıkçı teknesine 17 mürettebatıyla birlikte el koydu.

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Kuzey Kore sahil güvenlik güçleri, yengeç avı için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi’ne ait Rus balıkçı gemisi Xiangheilin-8’i içindeki 15 Rus, 2 Güney Koreli mürettebatıyla birlikte alıkoydu.
 
Kommersant’a konuşan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi Müdür Yardımcısı Sergey Sedler’in açıklamasına göre, Kuzey Kore 17 Temmuz’da içerisindeki ikisi Güney Koreli 15’i Rus 17 mürettebatla birlikte Xiangheilin-8 balıkçı gemisini alıkoydu. Gemi, Kuzey Kore’deki Wonsan limanına götürüldü.
 
Gemi, alıkonulduğu sırada yengeç avlamak için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru hareket ediyordu ve Kuzey Kore topraklarından 55 deniz mili (101.86 km) uzaklıktaydı.
 
Sedler’e göre, alıkonulma işleminin ardından denizcilerle bağlantı kurulamazken, Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi de gemiyi ancak dün ziyaret edebildi. Denizcilerin gözaltı işleminden sonra gemiden çıkmasına izin verilmiyor. Geminin kaptanı, kaptan yardımcısı ve iki Güney Koreli uzman da bir otelde gözaltında tutuluyor.
 
Diğer yandan Sedler, denizcilerin gözaltı koşullarına da değindi. Sedler’in verdiği bilgiye göre gemide havalandırma bulunmuyor ve bu nedenle içerisinde hava 30-35 derece. Her gün sorgulama yapılıyor ve gemide su ile gıda malzemelerinin bitmesinden endişe duyuluyor.
Ayrıca ne şirket ne de Rus Büyükelçilik olanlarla ilgili mahkeme sürecinin ne zaman başlayacağına dair bilgi sahibi değil.
 
BÜYÜKELÇİLİK: SAĞLIK DURUMLARI İYİ
 
Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından bugün yapılan açıklamada ise büyükelçilik çalışanlarının pazartesi günü kaptan, yardımcısı ve gemideki denizcilerle görüştüğü, mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Konunun ayrıntılarının Kuzey Koreli yetkililerle kurulan temaslarla açığa çıkartılması yönünde çalışıldığı kaydedilen açıklamada, sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
 
Büyükelçiliğe göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, geminin alıkonulmasına gerekçe olarak ‘Kuzey Kore bölgesine giriş ve kalma kurallarının ihlal edilmesini’ gösterdi.(Sputnik)

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