İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9987
  • EURO
    33,0756
  • ALTIN
    1960.83
  • BIST100
    7892.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Kuzey Kore, Rusya'ya taktik güdümlü füze satabilir''
Dünya

''Kuzey Kore, Rusya'ya taktik güdümlü füze satabilir''

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yeni tip taktik güdümlü füzeler satabileceğini belirtti.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
''Kuzey Kore, Rusya'ya taktik güdümlü füze satabilir''
ABONE OL

Shin, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin Yonhap'a değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin katı yakıtlı orta menzilli balistik füze denemesi yapabileceği öngörüsünde bulunan Shin, Kuzey'in Güney Kore ve ABD ile seçimler öncesi gerilimi tırmandırmak için uğraşacağını söyledi.

Shin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta başında bir mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında tanıtılan silah sistemine değinerek, bunların, taktik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip yakın menzilli balistik füzeler gibi göründüğünü belirtti.

Kuzey Kore'nin ilk kez Nisan 2022'de yakın menzilli balistik füze denemesi yaptığını aktaran Shin, bunun tahmini menzilinin 100 ila 180 kilometre olan yeni bir silah türü olduğunu kaydetti.

Shin, Kim'in söz konusu ziyaretinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki iddialarla bağlantılı olabileceğini ifade ederek, Pyongyang'ın Moskova'ya yeni tip taktik güdümlü füzeler satabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Aralık 2023 sonu itibarıyla Rusya'ya yaklaşık 5 bin konteyner silah sağladığının tahmin edildiğini dile getiren Shin, Kuzey'in silah tedarikine karşılık da Rusya'nın teknoloji desteği verdiğinden şüphelenildiğini aktardı.

Shin, Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini de gerçekleştirebileceğini, ancak ne zaman yapılacağının liderine bağlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" statüsünün kabul edilemez olduğunu kaydeden Shin, "Nükleer gelişme, Kim Jong-un için mutlak kudretin kılıcı değil, zehirli bir kadehtir ve bunun farkında olmalıdır." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.