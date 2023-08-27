Kuzey Kore salgının ardından ilk kez ülke dışındaki vatandaşlarına ülkeye dönüş izni verecek

Kuzey Kore basınının, Devlet Acil Durum Önleme Merkezine dayandırdığı haberine göre, salgının ardından ilk kez yurt dışındaki Kuzey Korelilerin ülkeye dönüşüne izin verilecek.

"Düzenli bir sağlık muayenesi" için bu kişiler 1 hafta zorunlu karantinaya girecek.

Öte yandan analistler, bu adımla çoğunluğu Çin ve Rusya'da bulunan Kuzey Koreli öğrenci, işçi ve diğer vatandaşların ülkeye dönüşünün mümkün olacağını belirtti.

- KUZEY KORE'DEN 3 YIL SONRA YURT DIŞINA İLK UÇAK SEFERİ YAPILMIŞTI



Kuzey Kore, son günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı 22 Ağustos'ta hareket etmişti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

