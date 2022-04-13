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Dünya

Kuzey Kore, Kumgang Dağı'nda Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

Kuzey Kore'nin, Güney Koreli bir şirket tarafından Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş bir golf sahası ve bazı tatil tesislerini yıktığı bildirildi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:11
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Chosun Media'da yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, gazetecilere verdiği demeçte, "Kuzey'in golf sahasını ve tatil köyünü yıktığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Yetkili, Pyongyang'ı neler olduğunu açıklamaya ve bir çözüm bulmak için sınır ötesi görüşme çağrısına hızlı yanıt vermeye çağırdı.

Son ticari uydu görüntüleri de Kuzey'in Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş otelin yıkımını neredeyse bitirdiğini, yakındaki golf sahasını ve tatil beldesini de yıktığını gösteriyor.

Yıkılan tesisin, Güney Koreli firma Hyundai Asan tarafından inşa edildiği ve teknik olarak Güney'e ait olduğu kaydedildi.

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