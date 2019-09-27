24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6655
  • 6,1937
  • 272.669
  • 104049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore, Trump'tan cesur adımlar bekliyor

Kuzey Koreli yetkili, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diplomasinin canlanması için ABD Başkanı Donald Trump'tan cesur adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı danışmanı Kim Kye-gwan, Trump'ın siyasi yönden ve karar verme açısından önceki ABD başkanlarından farklı olduğunu ifade etti.

Kim, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin canlanması için Trump'ın "akılcı tercihler yapmasını ve cesur adımlar atmasını" beklediklerini vurguladı.

Kim ayrıca Amerikalı siyasetçilerin Kuzey Kore'nin "nükleer programına son verdiği takdirde parlak bir geleceğe sahip olabileceği" gibi bir düşünce konusunda takıntılı olduklarını söyledi.

Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerin iki ya da üç hafta içinde yeniden başlamasının beklediğini duyurmuştu.

- KİM'DEN TRUMP'A DAVET
 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etmişti. Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanını Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubatta Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

ATMACA füzesinden tam isabet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

10 bilim insanı İstanbul depremini yorumladı: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

10 bilim insanı İstanbul depremini yorumladı: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

'Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi'

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA