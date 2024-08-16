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Dünya

Kuzey Kore'de binlerce sel mağduru başkente getirildi

Sellerle boğuşan Kuzey Kore'de geçtiğimiz ay yaşanan felaketten etkilenen yaklaşık 13 bin kişi başkent Pyongyang'a tahliye edilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. Afetzedeleri karşılayan Kim Jong-un, “Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz” açıklamasında bulundu.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Kuzey Kore'de binlerce sel mağduru başkente getirildi
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Kuzey Kore geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kuzey Pyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bulunan binlerce afetzede, başkent Pyongyang'a getirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli ve gazilerin bulunduğu yaklaşık 13 bin kişi dün trenlerle Pyongyang'a getirilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi.

KİM: FELAKETTEN ETKİLENEN BÖLGELERİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, afetzedelerin konforu için gerekli her türlü hizmetin devlet tarafından sağlanacağını belirterek yaşanan acıların ülke halkını daha da birleştirdiğini vurguladı. Sel felaketinin yaralarını saracaklarının altını çizen Kim, "Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bu bizim idealimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı. Kim, "Ülkemizin değerli parçaları olan köylerinizi, iş yerlerinizi ve okullarınızı eskisinden daha güzel şekilde yenileyeceğiz. Sel ve heyelanların tahrip ettiği yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek" şeklinde konuştu. Kuzey Kore halkının gösterdiği güvene layık olmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduklarını söyleyen Kim, "Yüce halkımızın iyiliği için özveriyle çalışacağımızı ve onlara sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha yineliyorum" dedi.

Törenin ardından afetzedelerin yerleştirildiği lojmanları ziyaret eden Kim, çocuklarla birlikte yemek yedi.

BİNLERCE KONUT VE ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Felakette can kaybı yaşanmadığını açıklayan Kuzey Kore yönetimi, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu.

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