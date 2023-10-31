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Dünya

Kuzey Kore'de ekonomik kriz! Büyükelçiliklerini kapattı

Kuzey Kore'nin Angola ve Uganda'da bulunan diplomatik misyonlarını kapatmasının 'küresel yaptırımlar neticesinde kötüleşen ekonomisinin' bir işareti olduğu ileri sürüldü.

AA31 Ekim 2023 Salı 10:17 - Güncelleme:
Kuzey Kore'de ekonomik kriz! Büyükelçiliklerini kapattı
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Yonhap'ın ismini açıklamayan bir Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Angola ve Uganda'daki elçiliklerini "küresel yaptırımlar sonucu kötüleşen ekonomisi" nedeniyle kapattığı iddia edildi.

"Pyongyang'ın kötüleşen ekonomik durumu nedeniyle geleneksel müttefikleriyle asgari diplomatik ilişkiyi sürdürmekte zorlandığını" ifade eden yetkili, "Güçlendirilen yaptırımlar nedeniyle döviz elde etme çabaları sekteye uğrayan Kuzey Kore'nin diplomatik misyonlarını sürdürmesi artık mümkün değil. Elçiliklerin kapanması da buna işaret ediyor." dedi.

KUZEY KORE, UGANDA VE ANGOLA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ KAPATTI

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'nin Uganda ve Angola'da bulunan büyükelçiliklerini kapattığını duyurmuştu.

Angola'nın başkenti Luanda'daki diplomatik misyonun başındaki Büyükelçi Jo Pyong-chol'un Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'ya "veda ziyareti"nde bulunduğu aktarılırken, Kuzey Kore'nin Kampala Büyükelçisi Jong Tong Hak'ın da Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi veda etmek üzere son kez ziyaret ettiği kaydedilmişti.

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