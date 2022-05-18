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Dünya

Kuzey Kore'de Kovid-19 ölümleri sürüyor

Kuzey Kore'de 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 şüpheli ölümlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye ulaştı.

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
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Kuzey Kore'de şüpheli Kovid-19 ölümlerinde sayısı artışı sürüyor. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 232 bin 880 kişide daha benzer semptomlara rastlandığını açıkladı. Son gelişme ile birlikte nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisi gösteren hasta sayısı 1.72 milyona ulaşırken, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi. Covid-19 hasta sayısına dair net bir açıklama ise henüz yapılmadı.

KCNA, dün iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbüro toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hükümet kurmaylarını eleştirdiği kaydedilen haberinde, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu pandemi döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözlerine yer verildi. KCNA ayrıca, sağlık otoritelerinin aşırı dozda ilaç kullanımı ve diğer yanlış müdahaleleri önlemeyi amaçlayan bir Covid-19 tedavi rehberi geliştirdiğini duyurdu. Rehberin farklı hasta türleri için kişiselleştirilmiş tedavileri içerdiği belirtilirken, tedavi programlarında hangi ilaçların yer aldığına dair bilgi ise paylaşılmadı.

İLK VAKA GEÇEN HAFTA DOĞRULANMIŞTI

Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk enfeksiyonu geçtiğimiz Perşembe günü doğrulayan Kuzey Kore'de acil durum ilan edilmişti. Tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilemediği değerlendirilen ülkede, son olarak ordunun salgınla mücadeleye destek vermek üzere görevlendirildiği kamuoyuna yansımıştı.

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