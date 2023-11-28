İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9348
  • EURO
    31,7002
  • ALTIN
    1874.6
  • BIST100
    8115.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore'de yerel seçimlerde bir ilk

Kuzey Kore yerel seçimlerinde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği bildirildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
Kuzey Kore'de yerel seçimlerde bir ilk
ABONE OL

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi.

Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.

İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı.

Ülkedeki yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği kaydedildi.

İsmini vermek istemeyen Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Bu hareket, Kuzey Kore'nin seçimlerde insanların görüşlerini belirtmesine izin verdiklerini göstermek için yapılmış gibi duruyor ancak bu, insanların oy hakkı olduğunu garanti etmiyor." ifadesini kullandı.

  • Kuzey Kore yerel seçimleri
  • hayır oyu
  • 1956dan beri ilk seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.