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Dünya

Kuzey Kore'den 2 balistik füze denemesi

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 balistik füze fırlattı.

IHA27 Mart 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den 2 balistik füze denemesi
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ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara misilleme olarak silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru 2 balistik füze fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 07.47 ve 07.57 sıralarında Kuzey Kore'nin batı kıyılarından ateşlendiği ve 50 kilometre maksimum irtifaya ulaşarak yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. Füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre bölgede seyreden uçak ve gemilerde bir hasara rastlanmadığı açıklandı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da denemeyi doğrularken, fırlatılan füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğu bildirildi.

PYONGYANG NÜKLEER SALDIRI ARACINI DEMEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü görevi patlama yoluyla büyük ölçekli bir nükleer tsunamiyi tetiklemek olan su altı nükleer saldırı aracını ve 2 kısa menzilli balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiğini duyurmuştu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ise, Seul-Washington ittifakının bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara atıfla, "Düşmanın Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik her girişimini etkisiz hale getirme ve ABD ile Güney Kore'nin pervasız askeri provokasyonlarına daha ezici ve saldırgan bir şekilde karşı koymaya kararlı olduklarını" söylemişti.

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