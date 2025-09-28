İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore'den 80. yıl affı

Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi'nin 80. kuruluş yıldönümünü ülkeye ve halka karşı suçlardan hüküm giyen mahkumlara af çıkararak kutladı. Affın kapsamı ve detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

IHA28 Eylül 2025 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den 80. yıl affı
ABONE OL

Kuzey Kore yönetimi, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı.

İdam ve zorla çalıştırma gibi cezalara sıkça başvurmakla eleştirilen Kuzey Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Yüksek Halk Meclisi iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı. Af kararının 1 Ekim itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilirken, affedilen mahkumların normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olacak "pratik önlemler" alınacağı aktarıldı. Uzmanlar, af kararının amacının ülke lideri Kim Jong-Un'a yönelik sadakati artırmak ve ülkede yaşanan ekonomik krize yönelik tepkileri azaltmak olduğu yorumunu yaptı.

2022'DEN BU YANA İLK

Önemli tarihi günlerde daha önce de af çıkaran Kuzey Kore yönetimi, son olarak 2022'nin Şubat ayında önceki lideri Kim Jong-il'in 80. doğum günü ve aynı yılın Nisan ayında ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 110. doğum günü vesilesiyle af kararına imza atmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.