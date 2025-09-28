Kuzey Kore'den 80. yıl affı

Kuzey Kore yönetimi, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı.

İdam ve zorla çalıştırma gibi cezalara sıkça başvurmakla eleştirilen Kuzey Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Yüksek Halk Meclisi iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı. Af kararının 1 Ekim itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilirken, affedilen mahkumların normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olacak "pratik önlemler" alınacağı aktarıldı. Uzmanlar, af kararının amacının ülke lideri Kim Jong-Un'a yönelik sadakati artırmak ve ülkede yaşanan ekonomik krize yönelik tepkileri azaltmak olduğu yorumunu yaptı.

2022'DEN BU YANA İLK

Önemli tarihi günlerde daha önce de af çıkaran Kuzey Kore yönetimi, son olarak 2022'nin Şubat ayında önceki lideri Kim Jong-il'in 80. doğum günü ve aynı yılın Nisan ayında ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 110. doğum günü vesilesiyle af kararına imza atmıştı.