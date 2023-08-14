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Dünya

Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore tatbikatına gözdağı: Füze üretimi artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 21 Ağustos'ta başlayacak ABD-Güney Kore askeri tatbikatı öncesi, ülkedeki silah ve füze üretiminin 'ciddi ölçüde artırılması' talimatını verdi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore tatbikatına gözdağı: Füze üretimi artıyor
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, hafta sonu ülkenin önemli silah fabrikalarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Kim, silah ve füze üretiminin "ciddi ölçüde artırılması" talimatını vererek cephedeki birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması için seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin düşmanlarını "kesinlikle yok edecek ezici bir askeri güce sahip olması" gerektiğini belirten Kim, "herhangi bir savaşla başa çıkmak için tam olarak hazırlanmaları" gerektiğini savundu.

Kim, "Savaş hazırlıklarının niteliksel düzeyi silah sanayisinin gelişimine bağlıdır ve fabrikalar bu hazırlıkları hızlandırmada çok önemli bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

- ABD-GÜNEY KORE, SON YILLARIN EN BÜYÜK ORTAK TATBİKATINI DÜZENLEYECEK

Güney Kore ve ABD de ortak savunmalarını güçlendirmek amacıyla gelecek hafta ortak askeri tatbikata başlayacaklarını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 21-31 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın son yılların "en büyüğü" olacağı ifade edilerek buna bağlı olarak özellikle Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı önlem amaçlı hazırlanan senaryolara dayalı tatbikatlar düzenleneceği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim, ay başında önemli silah fabrikalarını ziyaret ederek ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirme mesajı vermişti.

Güney Kore, bu ziyaretin arkasında "Seul ile Washington arasında planlanan askeri tatbikata yanıt ve silah ihracatı niyeti gibi birden fazla amacın olduğunu" savunmuştu.

ABD, Güney Kore ve Japonya, 18 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde bir araya gelerek Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdit ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini masaya yatıracaklarını açıklamıştı.

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