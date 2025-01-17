İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5705
  • EURO
    36,5971
  • ALTIN
    3094.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'ortak tatbikat' tepkisi
Dünya

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'ortak tatbikat' tepkisi

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği ortak tatbikatı 'askeri provokasyon' şeklinde nitelendirerek, buna tepki gösterdi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'ortak tatbikat' tepkisi
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin dün düzenlediği ortak tatbikat, "Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik askeri provokasyon" olarak nitelendirildi.

ABD'YE PROVOKASYON TEPKİSİ

ABD'nin, "uydu ülkeleriyle askeri provokasyonları sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, Bakanlığın bu ve benzeri hamlelerden endişe duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Her türlü düşmanca askeri provokasyon girişimini kontrol altına alacak ve istikrarsız bölgesel durumu, meşru müdafaa hakkımızı daha kapsamlı bir şekilde kullanarak kontrol altına alacağız." ifadesi kullanıldı.

Yonhap haber ajansının, Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD, dün, Kuzey Kore'nin "bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik faaliyetlerini caydırmayı" amaçlayan ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Askerlerin, gözetleme ve ağır silahları entegre şekilde kullanmaya yönelik eğitimler aldığı tatbikatta, "Kuzey Kore'nin savaşa yol açabilecek füze tehditlerini" konu alan simülasyonlar üzerinde ortak çalışma yürütülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.