Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye 'ortak tatbikat' tepkisi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin dün düzenlediği ortak tatbikat, "Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik askeri provokasyon" olarak nitelendirildi.

ABD'nin, "uydu ülkeleriyle askeri provokasyonları sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, Bakanlığın bu ve benzeri hamlelerden endişe duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Her türlü düşmanca askeri provokasyon girişimini kontrol altına alacak ve istikrarsız bölgesel durumu, meşru müdafaa hakkımızı daha kapsamlı bir şekilde kullanarak kontrol altına alacağız." ifadesi kullanıldı.

Yonhap haber ajansının, Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD, dün, Kuzey Kore'nin "bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik faaliyetlerini caydırmayı" amaçlayan ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Askerlerin, gözetleme ve ağır silahları entegre şekilde kullanmaya yönelik eğitimler aldığı tatbikatta, "Kuzey Kore'nin savaşa yol açabilecek füze tehditlerini" konu alan simülasyonlar üzerinde ortak çalışma yürütülmüştü.

