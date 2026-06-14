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Dünya

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye rest: Nükleer silahsızlanma konusu kapandı

Kuzey Korea, ABD ve Güney Kore yetkililerinin son temaslarında Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması hedefini yeniden vurgulamasına tepki gösterdi. Kuzey Kore yönetimi, nükleer silahsızlanma konusunun 'geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele' olduğunu savundu.

AA14 Haziran 2026 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye rest: Nükleer silahsızlanma konusu kapandı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir sözcü, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden vurgulanmasını eleştirdi.

Sözcü, "Karşı taraftaki bir hasmın nükleer silahlarını ortadan kaldırmaktan söz etmek mantıksız bir söylem ve hayal ürünü bir düşüncedir." ifadesini kullandı.

ABD ile müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren sözcü, bu ülkelerin söylemlerinin Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" konumunu değiştiremeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

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