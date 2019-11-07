Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore'nin tatbikat planlarına tepki

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının kısa süre önce aralık ayında Güney Kore ile ortak askeri hava tatbikatını sürdüreceğini duyurduğunu hatırlattı.

Singapur'da haziran ayındaki ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin ardından Washington'un Pyongyang'a karşı tatbikatları durdurduğunu anımsatan Kwon, "ABD'nin İsveç'te yapılan teknik görüşmelerin kesilmesinden bir ay sonra Seul ile ortak tatbikat kararı alması Kuzey Kore'ye karşı bir meydan okuma beyanatıdır." ifadesini kullandı.

Kwon, "Tüm dünya ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği hakkında endişeliyken, Washington'un, Pyongyang karşıtı bir savaş tatbikatına katılma niyeti, dünya barışını ve güvenliğini taciz etmede başrolü üstlendiğini açıkça gösteriyor." değerlendirmesini bulundu.

ABD'nin askeri eylemlerinin, nükleer silahsızlanma müzakerelerinin oluşturduğu olumlu diyalog havasını bozduğunu ve Kore Yarımadası'nda cepheleşme atmosferini canlandırdığını ifade eden Kwon, "Daha önce de altını çizdiğimiz gibi planlanan askeri tatbikat Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin daha da ilerlemesini engelleyebilir." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Kwon Jong Gun, sabırlarının taşmak üzere olduğunu, ABD'nin askeri eylemlerine seyirci kalmayacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığını duyurmuştu.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil ise müzakere sürecinin yeniden başlamasının, ABD'nin tutumuna bağlı olduğuna dikkati çekerek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

- TRUMP-KİM ZİRVELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.