Kuzey Kore'den ABD'ye açık uyarı: Akılsızca bir seçenek olur

Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'den ABD'ye dikkat çeken bir mesaj geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletindeki Fort Greely Askeri Üssü'nde kıtalararası balistik füze (ICBM) önleme tatbikatı yapıldığı hatırlatılarak, "Ana karayı savunma senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikat, özünde Kuzey Kore ile muhtemel bir nükleer savaşı fiilen gündeme getiren saldırgan nitelikte bir askeri eylemdir. ABD'nin nükleer savaşa kakışmaması halinde ülkemizin stratejik nükleer gücünün ABD anakarasını hedef alması söz konusu olmayacaktır. Bu durumda sözde 'önleme' konusunu konuşmaya gerek de kalmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Ancak ülkemizin kıtalararası balistik füzelerinin önlenecek hedef olarak tanımlanması, ABD'nin önleyici bir nükleer saldırı ihtimalini kabul ettiğini ve bu konudaki askeri kapasitesini geliştirmeye odaklandığını göstermektedir" denildi.

"AKILSIZCA BİR SEÇENEK OLUR"

ABD'nin Güney Kore ve Japonya'daki üslerine savaş uçakları konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırdığı hatırlatılan açıklamada, bu adımın "çok tehlikeli" bir hamle olduğu vurgulandı. ABD'nin bölgedeki askeri kabiliyetlerini artırmasının Kuzey Kore'yi kendini savunmaya mecbur bıraktığı belirtilerek, "ABD'nin ülkemizi hedef alan silahlanma faaliyetlerine karşı güçlü bir saldırı ve savunma kapasitesine sahip olmak, nükleer savaş tehlikesini caydırmak ve Kore Yarımadası'nda güç dengesini sağlamak için en iyi seçenektir" denildi. ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alan silahlanma hamlelerinin ABD'nin kendisi için tehdit oluşturacağı savunulan açıklamada, "Ülkemize yönelik fiili saldırı ihtimalini artıran silahlanma hamleleri, ABD ana karasının güvenliğini riske atacak, akılsızca bir seçenek olacaktır" uyarısında bulunuldu.