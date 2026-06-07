İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2026 Pazar / 22 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den ABD'ye rest: Nükleer programımızdan vazgeçmeyeceğiz
Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye rest: Nükleer programımızdan vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bazı ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ülke yönetiminin nükleer faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kim Yo-jong, ülkesinin güvenlik politikalarında geri adım atmayacağı mesajını verdi.

AA7 Haziran 2026 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD'ye rest: Nükleer programımızdan vazgeçmeyeceğiz
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 8-9 Haziran'da ülkeye yapacağı ziyaret öncesinde, nükleer programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ve Şi'nin geçen ayki zirvede, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını" ortak amaç olarak belirlediklerine yönelik açıklamaları nedeniyle bazı ABD'li yetkilileri "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

Kuzey Kore'nin egemenliğini ve güvenliğini "kimseyle tartışmayacaklarını" belirten Kim, "ABD'deki bazı yetkililer gerçekleri göz ardı eden çağ dışı rüyalarından hala uyanamadılar." dedi.

Kim, ABD'nin "Kuzey Kore'nin nükleer silahlı devlet statüsünü baltalama çabasının" yasal bağlayıcılığı olmadığını, "ABD'nin tek taraflı söylemine bağlı kalmayacaklarını" ifade etti.

Kuzey Kore'nin "pasif bir seyirci" olarak kalmayacağını vurgulayan Kim, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlı devlet statüsü, geri adım atılmayacak bir çizgidir ve bu, birileri kabul etsin ya da etmesin, apaçık bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.