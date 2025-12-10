İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6106
  • EURO
    49,6307
  • ALTIN
    5761.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den askeri gerilimi artıracak bir hamle! 10 topçu roketi fırlattı
Dünya

Kuzey Kore'den askeri gerilimi artıracak bir hamle! 10 topçu roketi fırlattı

Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan askeri gerilimi artıracak bir hamle geldi. Pyongyang, Sarı Deniz istikametine yaklaşık 10 topçu roketi fırlattı.

İHA10 Aralık 2025 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den askeri gerilimi artıracak bir hamle! 10 topçu roketi fırlattı
ABONE OL

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine yaklaşık 10 topçu roketi fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın çok sayıda topçu atışı yaptığı belirtilerek, "Ordumuz dün yerel saatle 15.00 sıralarında Sarı Deniz'in kuzeyine doğru yaklaşık 10 topçu roketi fırlatıldığını tespit etmiştir" denildi.

Fırlatmaya ilişkin detaylı analizlerin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Ordumuz, Güney Kore ve ABD'nin güçlü ortak savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin eylemlerini yakından izlemekte ve her türlü provokasyona ezici bir şekilde yanıt verebilecek askeri yetenekleri ve savunma pozisyonunu korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin son adımının genellikle aralık ayında yaptığı düzenli kış tatbikatlarının bir parçası olabileceği belirtilirken, fırlatmada kullanıldığı değerlendirilen 240 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerinin menzilinde başkent Seul ve çevresinin de bulunması güvenlik endişelerine neden oldu.

GEÇEN AYDAN BU YANA BİR İLK

Kuzey Kore, son olarak geçen ay ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back'in Silahtan Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde topçu roketleri ateşlemişti. Pyongyang, ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Gyeongju şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında topçu roketleri fırlatmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.