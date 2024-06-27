İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9158
  • EURO
    35,3143
  • ALTIN
    2434.35
  • BIST100
    10572
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den Asya'yı endişelendiren hamle! Farklı hedeflere çok sayıda savaş başlığı fırlatabilen füze test edildi
Dünya

Kuzey Kore'den Asya'yı endişelendiren hamle! Farklı hedeflere çok sayıda savaş başlığı fırlatabilen füze test edildi

Kuzey Kore, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV (Çoklu Bağımsız Hedefleme Aracı) teknolojisini başarılı bir şekilde test etti.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Asya'yı endişelendiren hamle! Farklı hedeflere çok sayıda savaş başlığı fırlatabilen füze test edildi
ABONE OL

Japon Denizi istikametine doğru dün tanımlanamayan bir füze fırlatan Kuzey Kore'den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, tek balistik füzenin farklı hedeflere birden fazla savaş başlığı fırlatmasına imkan tanıyan MIRV teknolojisinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

3 FARKLI HEDEFE YÖNLENDİRİLDİ

Denemede orta menzilli katı yakıtlı bir balistik füzenin birinci kademe motorunun kullanıldığı belirtilirken, bu kapsamda farklı savaş başlıklarının yaklaşık 200 kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan 3 farklı hedefe yönlendirildiği aktarıldı. MIRV savaş teknolojisinin başarısını ölçmeyi amaçlayan silah testinin ülkenin savunma faaliyetlerinin rutin bir parçası olduğu vurgulandı.

JAPONYA: KUZEY KORE TANIMLANAMAYAN BİR FÜZE FIRLATTI

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün yerel saatle 05.32'de Japon Denizi istikametine doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı bildirilmişti. İlk belirlemelere göre füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü aktarılırken, bölgede seyreden uçak ve gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedilmişti.

FÜZE 250 KM YOL KAT ETTİ

Denemeyi doğrulayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da, Pyongyang'ın hipersonik bir füze fırlattığını açıklamıştı. Füzenin yaklaşık 250 kilometre yol kat ettiği aktarılırken, denemenin daha sonra başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.