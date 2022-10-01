Kuzey Kore'den balistik füze denemeleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore ordusu, füzelerin Sunan bölgesinden yerel saatle 06.45 ile 07.03 arasında ateşlendiğini açıkladı. Japonya hükümeti de füze denemesini doğrularken, füzelerin Kuzey Kore'nin batı kıyısı yakınlarından fırlatıldığı ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düşmeden önce maksimum 50 kilometre irtifa ile yaklaşık 350 ila 400 kilometre arasında yol kat ettiği bildirildi. Gelişmenin ardından Japonya, Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto etti.

1 HAFTADA DÖRT DENEME

Kuzey Kore geçtiğimiz Pazar gününden bu yana 3 farklı füze denemesi gerçekleştirmiş, Pyongyang'ın silah programına yeniden hız kazandırması bölgede gerilimi artırmıştı. Son 1 hafta 4. füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang yönetiminin bu yılki füze denemelerinin sayısı ise 22'ye yükselmiş oldu.