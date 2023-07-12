İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1005
  • EURO
    28,8606
  • ALTIN
    1626.44
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:01 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
ABONE OL

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 10.00 sularında Japon Denizi yönüne "uzun menzilli balistik füze" fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, izleme ve teyakkuzumuzu güçlendirdiği ve ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık halini sürdürdüğü vurgulandı.

Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını doğruladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin yerel saatle 11.13'te, kuzeydeki Hokkaido Adası'nın 250 kilometre açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü duyurdu.

Bakanlık, "kıtalararası balistik" şeklinde nitelediği füzenin 6 bin kilometre irtifaya ulaştığı ve havada 1000 kilometre yol katettiğini bildirdi.

Füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik olası hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, füze denemesini kınadı ve "balistik füze fırlatmak bölgenin barış ve güvenliğine tehdittir" dedi.

Hafta içinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında, ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Kim Yo-Jong, "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." ifadelerini kullanmıştı. Denemenin, bu açıklama sonrası gelmesi dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.