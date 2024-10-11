İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2889
  • EURO
    37,5003
  • ALTIN
    2921.45
  • BIST100
    8911.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak iddia: Egemenliğimiz ihlal edildi
Dünya

Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak iddia: Egemenliğimiz ihlal edildi

Kuzey Kore, Güney Kore hakkında önemli bir iddiada bulundu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırılan habere göre Güney Kore'nin Pyongyang üzerine üç defa insansız hava aracı gönderildiği belirtildi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak iddia: Egemenliğimiz ihlal edildi
ABONE OL

Yonhap'ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde broşür taşıyan insansız hava araçlarını Pyongyang'a gönderdiği öne sürüldü.

Açıklamada, bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulanarak, "savaşa dönüşebilecek silahlı bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi için Güney Kore'ye çağrıda bulunuldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedildi.

- "ÇÖP BALONU" GERİLİMİ

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.