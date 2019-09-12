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Kuzey Kore'den Çin Başbakanı Li'ye davet

Kuzey Kore'nin Çin Başbakanı Li Kıçiang'ı resmi ziyaret için ülkeye davet ettiği bildirildi.

  • AA
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Japon haber ajansı Kyodo'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Pyongyang yönetimi iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70. yıl dönümü vesilesiyle Çin Başbakanı Li'yi ekimde ülkeye davet ettiği belirtildi.

Ziyarette Li'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmesinin planlandığı kaydedildi.

2013'ten bu yana görev yapan Li, bugüne dek hiç Kuzey Kore'ye ziyarette bulunmadı.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Li, 2009'dan bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Çin Başbakanı olacak.

Çin, Kore Savaşı'nda NATO güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.

Soğuk Savaş süresince ve sonrasında devam eden iyi ilişkiler Kuzey Kore'nin 2000'li yıllardan itibaren nükleer silahlanma çabalarına hız vermesi ve Çin'e de tehdit oluşturabilecek kıtalararası güdümlü füze denemelerine girişmesinin ardından bozulmuştu.

Çin-Kuzey Kore ilişkileri, Pyongyang yönetiminin ABD ve Güney Kore ile başlattığı diplomatik yakınlaşmayla 2017'den itibaren yeniden iyileşme yoluna girmişti. Bu süre içinde Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey görüşmeler yapmak üzere Çin'e 4 ayrı ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cınping de 20 Haziran'da Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretle, 14 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Çin Devlet Başkanı olmuştu.

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