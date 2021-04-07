İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2008
  • EURO
    9,7597
  • ALTIN
    458.14
  • BIST100
    1406.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den DSÖ'ye: Ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Dünya

Kuzey Kore'den DSÖ'ye: Ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede koronavirüs vakası görülmediğini belirtti.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:02
ABONE OL

Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti.

DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.