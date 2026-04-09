Kuzey Kore'den dünyaya gözdağı: 7 hektarlık alanı küle çevirebilir

Kuzey Kore, son üç gün içinde gerçekleştirdiği silah testleriyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Pyongyang yönetimi, parça tesirli mühimmatla donatılmış yeni nesil taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde denendiğini resmi olarak açıkladı. Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu füze denemeleri, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere komşu ülkelerde ciddi endişe yarattı.

7 HEKTARLIK ALANI KÜLE ÇEVİREBİLİR

Kuzey Kore yönetiminden son füze denemesiyle ilgili resmi açıklama geldi. Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında "önemli" silah sistemlerinin test edildiği belirtilerek, "Parça tesirli mühimmatla donatılmış 'Hwasongpho-11 Ka' karadan karaya taktik balistik füzesi başarılı bir şekilde test edilmiştir. Bu silah sistemi, en yüksek yoğunluktaki gücüyle 6.5 ila 7 hektarlık bir alanı kaplayan herhangi bir hedefi küle çevirebilir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca mobil kısa menzilli uçaksavar füze sistemi ve bir elektromanyetik silah sisteminin de denendiği aktarıldı. Yapılan son silah testlerinin rutin savunma faaliyetlerinin bir parçası olduğu ve Kuzey Kore ordusunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Denemelere Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi General Kim Jong Sik'in liderlik ettiği kaydedilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un test alanında bulunup bulunmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

ART ARDA DENEMELER KAYDA GEÇTİ

Güney Kore ordusu, dün Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Kuzey Kore'nin Salı günü gerçekleştirdiği bir diğer füze denemesinin ise fırlatmadan kısa süre sonra başarısız olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.