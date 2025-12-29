İSTANBUL 7°C / 5°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Dünya

Kuzey Kore'den füze tatbikatı: Öz savunma hakkımızı kullandık

Kuzey Kore yönetimi, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ülkenin nükleer caydırıcılığını güçlendirmenin önemine dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 'Bu caydırıcılığın bileşenlerinin düzenli olarak test edilmesi, öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu bir şekilde kullanılmasıdır.' dedi.

IHA29 Aralık 2025 Pazartesi 09:55
Kuzey Kore'den füze tatbikatı: Öz savunma hakkımızı kullandık
Kuzey Kore, uzun menzilli stratejik seyir füzesi tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Batı Denizi'nde ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde gerçekleştirilen tatbikatın ordunun uzun menzilli füze birimlerinin karşı saldırı yeteneklerini ve muharebe kabiliyetini test etmeyi amaçladığı aktarıldı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Fırlatılan seyir füzeleri hedefi vurmadan önce, Kore'nin Batı Denizi üzerindeki yörüngede 170 dakika uçmuştur" denildi.

"TATBİKAT ÖZ SAVUNMA HAKKININ KULLANIMI"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen sonucun ülkenin stratejik karşı saldırı kabiliyetinin mutlak güvenilirliği ortaya koyduğunu vurguladı.

Ülkenin nükleer caydırıcılığını güçlendirmenin önemine dikkat çeken Kim, "Bu caydırıcılığın bileşenlerinin düzenli olarak test edilmesi, öz savunma ve savaş caydırıcılığı hakkının sorumlu bir şekilde kullanılmasıdır" dedi.

Kim, Kuzey Kore hükümetinin nükleer savaş gücünün sınırsız ve sürdürülebilir gelişimi için gereken tüm çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.

