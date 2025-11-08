İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım... Balistik füze denemesi kriz çıkardı
Dünya

Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım... Balistik füze denemesi kriz çıkardı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınayarak, bölgede gerilimi tırmandıran eylemlerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak adım... Balistik füze denemesi kriz çıkardı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini güçlü biçimde kınıyoruz ve Güney Kore-ABD ortak tatbikatları ile güvenlik konferanslarını hedef alan açıklamalardan derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Pyongyang'ın iki ülke arasındaki gerilimi artıran eylemlerine derhal son vermesi istendi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen yıllık güvenlik görüşmelerini "müttefiklerin düşmanca niyetlerinin göstergesi" olarak nitelendirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.