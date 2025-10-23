İSTANBUL 22°C / 18°C
  Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle: Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı
Dünya

Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle: Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı

Kuzey Kore, iki adet hipersonik balistik füze testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının haberine göre, yeni silah sisteminin 'stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmaya' yönelik savunma kabiliyeti geliştirme programının bir parçası olduğu belirtildi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 13:58
Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle: Hipersonik füzeler peş peşe fırlatıldı
ABONE OL

Kuzey Kore, iki hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, dün Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yeni bir "önemli silah sisteminin" başarıyla test edildiği belirtildi.

Yeni silah sisteminin, "stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artırmaya" yönelik savunma kabiliyeti geliştirme programının bir parçası olarak denendiği ifade edilen haberde, Ryokpho bölgesinden kuzeydoğu yönüne doğru fırlatılan iki hipersonik füzenin, hedef noktayı vurduğu aktarıldı.

Testi denetleyen İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon, yeni silah sisteminin, Kuzey Kore'nin öz savunma teknik kabiliyetlerini istikrarlı şekilde yükselttiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

