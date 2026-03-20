Kuzey Kore'den gövde gösterisi: Dünyada eşsiz, rakipleriyle kıyaslanamaz

Kuzey Kore, piyade ve tank birliklerinin katılımıyla büyük çaplı bir taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Lider Kim Jong-Un, yeni ana muharebe tankının savaş performansının rakipleriyle kıyaslanamayacak kadar üstün olduğunu açıklarken, veliaht adayı kızı Ju-Ae'nin tatbikatta boy göstermesi gündeme oturdu.

Kuzey Kore, artan bölgesel gerilimin ortasında yeni bir askeri güç gösterisi sergiledi. Ülkenin son teknoloji muharebe tankları ve kamikaze İHA'ları sahaya inerken, Kim Jong-Un'un kızı Ju-Ae'yi yanında getirmesi siyasi mesaj açısından da öne çıktı.

KİM JONG-UN TANKLARIN BAŞINDA: KAMİKAZE İHA'LAR HEDEFLERİ VURDU

Kuzey Kore'den yeni bir askeri hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kore Halk Ordusu'na (KPA) bağlı piyade ve tank birlikleri ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Düşmanın tanksavar savunma hattını imha senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta, kamikaze insansız hava araçları (İHA) gerçek zamanlı keşif verilerini kullanarak düşman olarak belirlenen komuta üslerini ve tanksavar mevzilerini vurdu. Ayrıca tatbikatta yeni ana muharebe tankının savunma sisteminin farklı yönlerden fırlatılan tanksavar füzelerini ve İHA'ları yüzde yüz başarı ile önlediği kaydedildi.

'DÜNYADA EŞSİZ TANK' İDDİASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni ana muharebe tankının teknik özellikler bakımından dünyada eşsiz olduğunu söyledi. Kim, "Ana muharebe tankımızın savaş performansı rakipleri ile kıyaslanamayacak kadar üstün. Bundan böyle kara kuvvetlerimiz bu güçlü tanklarla donatılacak" açıklamasında bulundu.

Askeri tatbikatların devamlılığının önemine vurgu yapan Kim, "Daha önce de söylediğim gibi ordumuz savaş verimliliğini arttırmayı amaçlayan eğitim ve tatbikatları sürdürmeli ve her türlü muharebe görevini hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilecek hazırlık seviyesinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kim'e veliahdı olarak ilan etmeye hazırlandığı iddia edilen kızı Ju-Ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

  • Kuzey Kore
  • Kim Jong-Un
  • askeri tatbikat
  • Ju-Ae
  • muharebe tankı

