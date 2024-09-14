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Dünya

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni 'çöp balonları' gönderildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden gönderdiğini duyurdu.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni 'çöp balonları' gönderildi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey tarafının içinde çöp bulunduğu düşünülen balonları arka arkaya ülkeye yeniden gönderdiği belirtildi.

Balonların başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi eyaletine kadar gidebileceği belirten açıklamada, halk havadan düşebilecek nesnelere karşı uyarıldı.

BALONLARI ORDUYA BİLDİRİN ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, halktan gördükleri balonları orduya veya polise bildirmeleri istendi.

JCS tarafından 11 Eylül'de yapılan açıklamada da, Pyongyang'ın çöp taşıdığı tahmin edilen yaklaşık 20 balonu Güney'e doğru gönderdiği, ancak balonların Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) ötesine geçemediği bildirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖP BALONU GERİLİMİ

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

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