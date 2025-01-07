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Dünya

Kuzey Kore'den İsrail'in Gazze'deki 'katliamına' tepki: Eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı 'katliamı' kınayarak, İsrail ordusu tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin 'eşi benzeri görülmemiş' bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

AA7 Ocak 2025 Salı 20:36 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den İsrail'in Gazze'deki 'katliamına' tepki: Eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı "katliamın" kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun "acımasız" insan hakları ihlallerinin "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Gazze'deki durumun uluslararası toplumda öfke uyandırdığı belirtilen açıklamada, ismi verilmeyen bir İsrail gazetesinin, İsrail ordusunun kimliklerini gizleyerek terörist olarak nitelendirdikleri Filistinlileri öldürdüğünü ve cesetleri ortadan kaldırmadığını ortaya çıkardığı vurgulandı.

HİTLER GÖNDERMESİ

Hitler'in politikalarına işaret edilen açıklamada, "Siyonist katillerin bunlardan hiçbir farkı yoktur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde hala gömülemeyen çok sayıda ceset olduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız katliamını durdurmak ve engellemek için dirençli bir mücadele yürüterek dünya barışını savunma zamanı" olduğu belirtildi.

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