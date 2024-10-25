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Dünya

Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderme açıklaması: Uluslararası hukuka uygun olacak

Kuzey Kore yönetimi, 'Rusya'ya asker gönderdiği yönündeki haberlerin doğru olması halinde' bunun uluslararası hukuka uygun olacağını bildirdi.

AA25 Ekim 2024 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderme açıklaması: Uluslararası hukuka uygun olacak
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Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong-gyu, ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler hakkında, "Eğer dünya medyasının bahsettiği gibi bir şey varsa bunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacağını düşünüyorum." dedi.

ASKER SEVKİYATINI TEYİT ETMEDİ

Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini yasa dışı olarak nitelendirmek isteyen güçler olacağını belirterek, Savunma Bakanlığının yetki alanına giren konulara müdahale etmediğini vurguladı ve asker sevkiyatını teyit etmekten kaçındı.

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Kim'in bu açıklaması, Güney Kore medyasında, Pyongyang yönetiminin asker sevkiyatını üstü kapalı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

"NEYİ NE ŞEKİLDE YAPACAĞIMIZ BİZİM İŞİMİZ"

Pyongyang'ın asker sevkiyatına ilişkin ifadeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haberleri yalanlamayı reddederek, "Kuzey Kore yönetiminin yaptığımız anlaşmaları ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe etmedik ancak bu anlaşmanın 4. maddesi gereği neyi ne şekilde yapacağımız bizim işimiz." demesinin ardından geldi.

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RUSYA'YA ASKER GÖNDERİLDİ İDDİASI

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağını iddia etmişti. Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan'da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya'nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.

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