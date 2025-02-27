İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4423
  • EURO
    38,2718
  • ALTIN
    3391.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore'den Rusya'ya ek birlik

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya ek birlik gönderdiğini açıkladı.

IHA27 Şubat 2025 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Rusya'ya ek birlik
ABONE OL

Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya ek birlik gönderdiğini duyurdu. İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir aylık aranın ardından Kuzey Kore birlikleri şubat ayının ilk haftasından itibaren Kursk'taki cephe bölgesine yeniden yerleştirildi. Ek birliklerin konuşlandırıldığı anlaşılıyor, ancak sayıları hala inceleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin asker göndermesine ilişkin Moskova ve Pyongyang tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Kore İstihbarat Servisi verilerine göre Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı tahmin ediliyor. Ukrayna yönetimi, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'da ağır kayıplar verdiğini, ocak ayı başlarında 3 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.