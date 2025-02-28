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Dünya

Kuzey Kore'den stratejik seyir füze testi

Kuzey Kore, 26 Şubat'ta stratejik seyir füzelerini test ettiğini açıkladı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 07:49 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den stratejik seyir füze testi
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, lider Kim Jong-un füze denemesini yerinde takip etti.

Stratejik seyir füzelerinin 26 Şubat'ta ülkenin batısından fırlatıldığı belirtilirken, denemenin ülkenin "güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı nükleer saldırı kapasitelerini göstermek" amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Kim, orduya, "nükleer silahları kullanmaya hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.

Kuzey Kore, 7 Ocak'ta da yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurmuştu.

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