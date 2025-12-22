Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının evrensel olarak kınanması gerektiği vurgulanarak, "Soykırım mimarlarını adalete teslim etmek insanlığın tarihi görevidir" denildi.

Kuzey Kore'den, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım eylemlerine tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) geçtiğimiz günlerde Uluslararası Soykırım Suçu Mağdurlarını Anma ve Onurlandırma ve Bu Suçun Önlenmesi Günü'nün 10. yıldönümü kapsamında üst düzey bir toplantı yaptığı hatırlatılarak, "Toplantı sırasında, Holokost ve soykırım gibi insanlığa karşı suçların hala açıkça işlendiğini belirten güçlü sesler yükseldi. Bu suçlar karşısında sadece yas tutmak veya kınamak yerine, sorumlu devletlerin veya bireylerin hesap vermesi için uluslararası önlemler alınması ve somut adımlar atılması çağrısında bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

"İSRAİL'İN ZULMÜ İNSANLIK VİCDANINA HAKARET"

Mısır ve Filistin dahil birçok ülkenin uluslararası toplumun Gazze halkının maruz kaldığı acımasız katliam ve yıkımı sadece izlemekle yetindiğine dikkat çektiği kaydedilen açıklamada, "Ülkeler, İsrail'in zulmünün insanlık vicdanına bir hakaret olduğunu ve yıllardır süren cezasızlık ve uluslararası hukukun seçici uygulamalarının ciddi felaket sonuçları olduğunu üzülerek ifade ettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.

Güney Afrika, Tunus ve Malezya dahil birçok ülkenin ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ayrım gözetmeyen saldırılarını soykırım ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak kınadığı vurgulanarak, "Bu ülkeler, uluslararası toplumu, İsrail'i yargı önüne çıkarmak için ortak bir çaba göstermeye çağırdı" denildi.

Kuzey Kore yönetiminin söz konusu çağrılara destek verdiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in işlediği insanlık suçları evrensel olarak kınanmalıdır. Soykırım mimarlarını adalete teslim etmek insanlığın tarihi görevidir" ifadelerine yer verildi.