Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre dün yapılan test, ülke lideri Kim Jong-un tarafından izlendi.

Kim, yer testi yapılan katı yakıtlı roket motorunu "göz kamaştırıcı bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Karbon fiberle üretilen ve 1971 kilonewton itiş gücü sağlayabilen motor, önceki modellerden daha güçlü ve "Hwasong-20" sistemi dahil gelecekteki kıtalararası balistik füzelerde kullanılabilecek.

Kuzey Kore'nin denemesi, lider Kim'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla, 6 yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ilk ziyaretin ardından geldi.

Törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı bir buluşmada yer almıştı.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'te nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında, Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalararası füze fırlattı.