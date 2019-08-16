15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin 2 yeni kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Kuzey Kore'nin Gangwon Eyaleti'nden Japon Denizi istikametine doğru cuma yerel saatle 08.01 ve 08.16'da ateşlendiği belirtildi. Füzelerin yaklaşık 230 kilometre mesafe katettiği ve yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

Japonya, kara ve hava sahasında herhangi bir acil ulusal güvenlik tehdidi oluşmadığını açıklarken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe gazetecilere verdiği demeçte, hükumetin ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak halkın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Altıncı deneme

ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata tepki olarak füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, 25 Temmuz'dan bu yana altıncı kez kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.