İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru seyir füzesi olduğu tahmin edilen 2 füze fırlattığı bildirildi.

IHA25 Ocak 2022 Salı 10:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:56
ABONE OL

Kuzey Kore, sürdürdüğü füze denemeleri ile uluslararası toplumun tepkisini çekmesine rağmen sabah saatlerinde yeni bir deneme daha gerçekleştirdi. Güney Kore medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Pyongyang Japon Denizi istikametine doğru seyir füzesi olduğu tahmin edilen 2 yeni füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni silah denemesine dair detaylı analizleri sürdüğü ifade edildi.

BEŞİNCİ DENEME

Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 4 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin fırlatıldığı belirtilmişti. 14 Ocak tarihinde demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulayan Pyongyang, 17 Ocak'ta ise ülkenin batı bölgesinden fırlatılan iki taktik güdümlü füzenin Japon Denizi'nde belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen son deneme, Kuzey Kore'nin bu ayki 5'inci füze testi olarak kayıtlara geçti.

Jet motorundan faydalanan ve güdümlü bir füze sistemi olarak bilinen seyir füzelerinin, genel olarak içerisinde klasik patlayıcı veya nükleer bomba bulunan savaş başlıklarını yüzlerce kilometre ötedeki hedeflere taşımak üzere tasarlandığı biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.