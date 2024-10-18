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Dünya

Kuzey Kore'nin 10 bin asker göndereceği iddia edildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savundu.

AA18 Ekim 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin 10 bin asker göndereceği iddia edildi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere yaklaşık 10 bin asker göndereceği iddia edildi.

Açıklamada, Kuzey'in Rusya-Ukrayna savaşına "doğrudan dahil olmaya başladığı" belirtildi.

İlk etapta yaklaşık 1500 Kuzey Kore askerinin cephede görevlendirilmeden önce eğitilmek üzere Rusya'ya gönderildiği ileri sürülen açıklamada, ülkeye gönderilen askerlere yerel halktan gibi görünebilmeleri için Rus ordusu üniforması ve silahlarının yanı sıra sahte kimlikler de verildiği aktarıldı.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, geçen hafta parlamentoda yaptığı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" doğrultusunda Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırabileceğini ifade etmişti.

- RUSYA VE KUZEY KORE İLİŞKİLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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