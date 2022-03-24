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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze atmasının ardından karadan, denizden ve havadan füzeler fırlattı.

AA24 Mart 2022 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 13:46
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Yonhap'taki habere göre, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugünkü kıtalar arası balistik füze denemesine karadan, havadan ve denizden füzelerle yanıt verildiğini açıkladı.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayan açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey'in 20 Mart'ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

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