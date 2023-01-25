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Dünya

Kuzey Kore'nin başkenti karantinaya alındı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki yetkililer, solunum yolu hastalığı ve vakalarının artması nedeniyle beş günlük bir tecrit emri verdi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin başkenti karantinaya alındı
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Kuzey Kore'yi izleyen Seul merkezli NK News'e göre, duyuruda COVID-19'dan bahsedilmedi, ancak şehirdeki sakinlerin pazar günü sonuna kadar evlerinde kalmaları ve her gün birkaç kez ateş kontrolü yapmaları gerektiği söylendi.

Haber sitesi, Pyongyang sakinlerinin daha sıkı önlemler beklentisiyle mal stokladığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin diğer bölgelerinin yeni tecritler uygulayıp uygulamadığı belli değil.

Kuzey Kore, 2022'de ilk COVID-19 salgınını kabul etti, ancak Ağustos ayında virüse karşı zafer ilan etti.

Yaygın test yapma araçlarından yoksun olan ülke, kaç kişinin koronavirüse yakalandığını hiçbir zaman açıklamadı.

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