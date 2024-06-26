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Dünya

Kuzey Kore'nin çöp balonları başkent Seul havalimanı trafiğini felç etti

Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 250 balon daha gönderirken, yetkililer, kuzeyden gelen balonların Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini felç ettiğini açıkladı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Kuzey Kore'nin çöp balonları başkent Seul havalimanı trafiğini felç etti
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında "balon" savaşı devam ederken, Kuzey Kore'den Güney Kore'nin sınır bölgelerine 6. kez çöp dolu balonlar gönderildiği ifade edildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece boyu gönderilen yaklaşık 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtilirken, yerel saatle 09.00 itibarıyla havada balon kalmadığı kaydedildi. Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı açıklandı.

HAVA TRAFİĞİ FELÇ OLDU

Kore Yarımadası'nda kuzeyden gönderilen balonlar Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini durma noktasına getirdi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, havalimanı içinde ve çevresinde çok sayıda balon görüldüğü belirtilirken, bir balonun ise 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste düştüğü aktarıldı. Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.

BALONLARDA BULAŞICI PARAZİTLERE RASTLANDI

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp dolu yüzlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermeye başlamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı. Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.

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